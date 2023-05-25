Москва, 25 мая, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Другие страны, помимо Соединённых Штатов, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию, сообщили 25 мая ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Использование линз

В министерстве заявили, что на российских предприятиях есть свободные мощности по выпуску линз, которые позволят полностью закрыть потребность внутреннего рынка РФ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, американская компания Johnson & Johnson предупредила российских партнёров о приостановке импорта контактных линз в страну.

Гендиректор фармкомпании «Протек», которая является официальным дистрибьютором, Дмитрий Погребинский при этом заверил, что на сегодняшний день на российском рынке в продаже в достаточном объёме представлены линзы импортного производства, поэтому «риска возникновения дефектуры этого товара мы не видим».

В пресс-службе Минпромторга РФ ранее пообещали, что министерство оперативно рассмотрит вопрос о включении линз в перечень параллельного импорта.

Среди продуктов Johnson & Johnson — контактные линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.