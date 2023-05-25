Москва, 25 мая, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на заседании 25 мая приняли закон, расширяющий перечень экстремистских материалов, за производство и распространение которых установлена административная ответственность.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

В соответствующую статью кодекса об административных правонарушениях добавляются материалы, указанные в пункте 3 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Речь в этом пункте идёт о документах или информации, предназначенной к распространению или публичному демонстрированию, в которой содержатся призывы к экстремистской деятельности либо оправдания осуществления такой деятельности.

В частности, подразумеваются произведения руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, тексты выступлений или изображения руководителей организаций, признанных Нюрнбергским трибуналом преступными, а также руководителей движений, сотрудничавших с такими организациями.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года парламент Чечни внёс в Госдуму законопроект о привлечении к ответственности правообладателей, авторов и переводчиков материалов, признаваемых в России экстремистскими.

Тогда же депутаты парламента Чечни внесли в Госдуму законопроект, дополняющий перечень религиозных писаний, не подлежащих признанию экстремистскими материалами. В настоящее время, согласно закону, Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами, депутаты Чечни предложили расширить этот перечень, включив в него труды четырех исламских канонических школ.