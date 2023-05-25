Луганск, 25 мая, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет перенёс сложную операцию из-за ранения, которое он получил при взрыве в центре Луганска 15 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Корнет Игорь Александрович

По словам собеседника агентства, у Игоря Корнета в результате ранения поражено до 70% лёгких.

«Он перенёс сложную операцию в одной из клиник Москвы», — добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, Корнет пострадал при взрыве в барбершопе в Луганске возле здания телекомпании 15 мая. Правоохранители назвали взрыв в Луганске покушением на врио главы МВД ЛНР. Позже Следственный комитет ЛНР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Позднее глава регионального Минздрава Наталия Пащенко сообщила, что Корнет находится в тяжёлом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.