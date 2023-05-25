Москва, 25 мая, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Якутскому стримеру, который был арестован за совершение развратных действий в отношении ребёнка, вменили новый эпизод, связанный с сексуальным насилием, сообщила 25 мая пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Так, 42-летний мужчина был изначально задержан за то, что 5 мая в помещении поста охраны торгового центра в Якутске «совершил иные действия сексуального характера», сделав видеозвонок ребенку 2015 года рождения. В частности, по видеозвонку, по данным СМИ, он показал ребёнку свои гениталии. В полицию обратились родные ребенка. 13 мая суд его арестовал по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»)

Во время следственных действий по этому делу и был установлен ещё один эпизод в отношении малолетней. О преступных действиях правоохранителям стало известно после того, как видео и скриншоты с действиями мужчины получили распространение в сети интернет.

«3 мая 2023 года он во время присмотра за двухлетней внучкой своей сожительницы во время трансляции прямого эфира в интернет-сервисе совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка», — говорится в релизе СК.

По данному факту также возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Отмечается, что уголовные дела будут соединены в одно производство.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Ранее СМИ сообщили о якутском стримере Айдере А., который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пятилетней внучки своей сожительницы. Причём случилось это во время прямого эфира. Кадры изнасилования попали в Сеть и вызвали огромный общественный резонанс.