Киев, 25 мая, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника управления СБУ по Хмельницкой области Тараса Цюцюры. Об этом 25 мая сообщается на сайте украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Хмельницкий

«Уволить Цюцюру Тараса Романовича с должности начальника Управления СБУ в Хмельницкой области», — говорится в документе.

Кроме того, на должность заместителя председателя СБУ Зеленский назначил Сергея Наумюка.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая Вооружённые силы РФ поразили склад боеприпасов ВСУ в окрестностях города Хмельницкого. Вероятно, на нём находились снаряды с обеднённым ураном, которые в марте Киеву пообещал поставить Лондон.

В результате этого произошёл резкий скачок радиации. В Хмельницком и Тернополе работают дозиметрические патрули, которые замеряют уровень радиации в тех местах, куда дул ветер от горящих арсеналов. Сообщалось, что в самом Хмельницком зафиксировали повышенный уровень гамма-излучения, который продолжает расти.