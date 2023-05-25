Зеленский уволил главу управления СБУ по Хмельницкой области Цюцюру
Киев, 25 мая, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника управления СБУ по Хмельницкой области Тараса Цюцюры. Об этом 25 мая сообщается на сайте украинского президента.
«Уволить Цюцюру Тараса Романовича с должности начальника Управления СБУ в Хмельницкой области», — говорится в документе.
Кроме того, на должность заместителя председателя СБУ Зеленский назначил Сергея Наумюка.
Как сообщало ИА Регнум, 13 мая Вооружённые силы РФ поразили склад боеприпасов ВСУ в окрестностях города Хмельницкого. Вероятно, на нём находились снаряды с обеднённым ураном, которые в марте Киеву пообещал поставить Лондон.
В результате этого произошёл резкий скачок радиации. В Хмельницком и Тернополе работают дозиметрические патрули, которые замеряют уровень радиации в тех местах, куда дул ветер от горящих арсеналов. Сообщалось, что в самом Хмельницком зафиксировали повышенный уровень гамма-излучения, который продолжает расти.