Берлин, 25 мая, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Валовый внутренний продукт ФРГ в первом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с четвёртым кварталом 2022 года. Об этом 25 мая сообщило Федеральное статистическое ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

ВВП Германии продолжает падать второй месяц подряд, что, в свою очередь, является технической рецессией. В четвёртом квартале прошлого года ВВП страны сократился на 0,5%.

В ведомстве также отметили снижение покупательской способности населения в свете высокой инфляции и повышения цен на энергию. Уточняется, что немцы стали экономить на продуктах питания, одежде и обуви, а также на предметах интерьера.

Между тем инфляция в европейской стране остаётся на довольно высоком уровне, в апреле она составила 7,2% в годовом выражении.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Германия, разорвав выгодные связи с Россией в угоду США, скоро перестанет быть экономическим и политическим лидером в Европе и еще долго не сможет вернуть себе этот статус.

Глава комитета по защите климата и энергетики бундестага Германии Клаус Эрнст сообщил, что западные санкции против России нанесли наиболее сильный удар по ФРГ. МВФ уже спрогнозировал, что в текущем году ВВП России будет выше, чем в Германии.

Эрнст отметил, что разрыв экономических отношений с Москвой привёл к росту цен на энергоносители. Это вызвало отток желающих инвестировать в немецкую экономику.