Барнаул, 25 мая, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого Заксобрания приняли отчёт губернатора края Виктора Томенко о результатах деятельности правительства региона.

Официальный сайт Алтайского края Виктор Томенко

Так, Томенко в своём отчёте отметил, что краю необходимо минимум 2 тыс. врачей высшей и первой категорий, а также порядка 3 тыс. медицинских работников среднего звена.

В связи с этим было принято решение о выделении порядка 1,5 млрд рублей на доплаты молодым специалистам и опытным врачам-наставникам для привлечения медицинских кадров. Доплаты получат молодые специалисты, которые только начали свой трудовой путь, и опытные врачи-наставники. Томенко также добавил, что ежегодно в регионе ремонтируют 800 км дорог, за 2022 год в дорожное хозяйство было вложено около 23 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

В целом, уточнил губернатор, за пять лет на развитие дорожного хозяйства было направлено около 75 млрд рублей. Построено и отремонтировано порядка 4 тыс. км дорог, более 80 сооружений — мостов, развязок и путепроводов.

Что касается программы по расселению людей из ветхих и аварийных домов в Алтайском крае, то её, отметил глава региона, завершат раньше на два года.

Планируется завершить расселение людей из ветхих и аварийных домов, общая площадь которых составляет 15,18 тыс. кв. м. На эти цели предусмотрено 570 млн рублей, заключил Томенко.