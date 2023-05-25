Киев, 25 мая, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Киев начнет контрнаступление, когда получит всё необходимое вооружение от западных союзников. Об этом 25 мая заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству Bloomberg.

«Мы будем и дальше готовить контрнаступление. И как только мы будем готовы, с поддержкой наших партнёров, которые продолжают поставлять артиллерию, боеприпасы, танки и бронетехнику, мы начнём наше наступление», — сказал Жовква.

Таким образом, Жовква опроверг слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который в эфире итальянского телеканала Rai заявил, что украинское наступление идёт уже несколько дней.

По словам Подоляка, в рамках наступления уже проводятся «отдельные операции». Он добавил, что это станет не «единичным событием», а будет представлять собой десятки «различных действий», которые уже происходят.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Читайте также: На Украине исключили вероятность наступления ВСУ в 2023 году По его словам, Киеву нечем проводить операцию.