Цюрих, Швейцария, 25 мая, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Американская певица Тина Тёрнер в последние годы жизни перенесла несколько серьезных заболеваний, в том числе рак кишечника, ей было сделано несколько операций, сообщает People 25 мая.

Les Zg Тина Тёрнер

В 1978 году у певицы диагностировали гипертонию. Тёрнер не соблюдала необходимых ограничений, и в 2013 году у неё случился инсульт.

Тремя годами позднее ей поставили еще один диагноз — рак кишечника. Лечение вызвало побочные эффекты, певица решила перейти на гомеопатические средства, но её состояние только ухудшилось, врачи выявили у неё почечную недостаточность. Операция по пересадке почки прошла в 2017 году, донором стал муж певицы Эрвин Бах.

«Вследствие своего невежества я оказалась на грани жизни и смерти. В этот ужасный момент (…) я узнала об Эрвине нечто удивительное. Он никогда не упрекал меня за мою ошибку. Он был верным, добрым и понимающим», — цитирует People мемуары певицы.

Как сообщалось ранее, Тина Тёрнер, обладательница восьми премий «Грэмми», умерла 24 мая в своём доме в Швейцарии. Смерти предшествовала продолжительная болезнь, но скончалась певица мирно, рассказал её пресс-секретарь.