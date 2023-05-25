Москва, 25 мая, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Спецоперация на Украине более чем оправдана и должна быть завершена достижением поставленных целей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Таким образом он прокомментировал заявление украинской разведки о том, что президент страны Владимир Путин является их главной целью.

По словам представителя Кремля, террористический режим говорит о своих террористических устремлениях.

«Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей», — сказал Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в интервью Welt заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Путин является основной целью Главного управления разведки минобороны Украины.

По его словам, задача ведомства уничтожить «командира подразделения, который отдаёт приказы атаковать», отметив, что таковым является Владимир Путин.