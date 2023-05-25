Ереван, 25 мая, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Армении Сурен Папикян не смог принять участие в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проходящее в Минске, по техническим, а не политическим причинам. Об этом 25 мая заявил секретарь парламентской фракции премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» Артур Ованнисян в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Неучастие Сурена Папикяна в данном мероприятии никак не связано с отношениями Армении и ОДКБ», — сказал он, уточнив, что Ереван не намерен выходить из организации.

Ованнисян уточнил, что не знает точных подробностей неявки министра, выразив уверенность в том, что отсутствие главы минобороны Армении не несёт политического подтекста.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если посчитает её «недееспособной организацией». Такое решение Еревана возможно в том случае, если организация станет «недействующей», отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет и дальше вести диалог с Арменией относительно дальнейшего совместного участия в Организации Договора о коллективной безопасности.