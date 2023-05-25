Вашингтон, 25 мая, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Поставки истребителей F-16 никак не смогут повлиять на обстановку на территории Украины, которая сложилась в пользу России после освобождения российскими бойцами города Артёмовска. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Он обратил внимание на то, что освобождение Россией Артёмовска может открыть для сторон возможность переговоров, но Соединённые Штаты планируют и дальше нагнетать конфликтную обстановку, в том числе и запоздалыми поставками более современного вооружения ВСУ.

По его словам, у России теперь есть возможность, переместившись за Артёмовск, занять остальную часть Украины в верховьях реки, а затем сказать: «Хорошо, теперь вы готовы к добросовестным переговорам? Потому что мы можем пойти дальше, если вы хотите, но мы бы предпочли не обременять себя ситуацией типа иракской, мы остановимся на время, мы даже будем вести переговоры, может быть, но нам нужны гарантии, что вы не собираетесь нападать на нас снова».

Как передавало ИА Регнум, 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя от ВСУ, в Минобороны России заявили о завершении освобождения Артёмовска. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов группы «Вагнер» и всех российских военнослужащих, принимавших участие в боях.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ оставили некоторые позиции, расположенные северо-западнее Артёмовска. Он отметил, что в ходе активных действий подразделений Вооружённых сил России северо-западнее города Артёмовска противник понес критические потери в личном составе и вооружении на нескольких опорных пунктах.

В освобождённый Артёмовск прибыли сотрудники российской полиции и приступили к работе. В дальнейшем в Артёмовск прибудут сотрудники МЧС и начнутся работы по разминированию города.