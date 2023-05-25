Париж, 25 мая, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Парижская прокуратура прекратила уголовное дело против теннисистки из России Яны Сизиковой. Об этом сообщил адвокат спортсменки Фредерик Бело.

Springer24V Я́на Дмитриевна Сизикова. Российская теннисистка

«С российской теннисисткой в парном разряде, задержанной и помещённой под арест… по решению прокурора были сняты все обвинения», — приводит слова адвоката ТАСС. Он подчеркнул, что теперь спортсменка свободна от всех обвинений.

Яну Сизикову задержали в столице Франции в июне 2021 года. Её подозревали в организации договорного матча на турнире «Ролан Гаррос» в 2020 году. Россиянку обвиняли в спортивной коррупции и организованном мошенничестве. Позднее Сизикову освободили из-под стражи, однако следствие по её делу продолжалось.

Как сообщало ИА Регнум, румынской теннисистке, бывшей первой ракеткой мира Симоне Халеп предъявили ещё одно обвинение в нарушении антидопинговых правил, связанное с биологическим паспортом.

9 мая в США врач Эрик Лира признал свою вину в предоставлении допинга спортсменам, участвовавшим в Олимпийских играх в Токио. Максимальное наказание по «закону Родченкова» о борьбе с допингом составляет 10 лет лишения свободы.