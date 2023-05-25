Канберра, 25 мая, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Русскоязычные жители Австралии записали ролик в поддержку России, спецоперации, а также поздравили бойцов с освобождением Артёмовска.

Кадр из видео Австралия поддерживает Россию

На видео несколько десятков мужчин, одетых в футболки с буквой Z, приветствовали российскую группу «Вагнер», всех российских военнослужащих и поздравили их с освобождением города Артёмовск.

По словам одного из организаторов акции, участники понимают, что для них из-за поддержки России могут наступить плохие последствия, однако отметил важность визуальной поддержки.

«Мы делаем это, чтобы знали, что здесь есть русский дух. Нас смотрят и в России, это важно для поддержания высокого военного-патриотического духа. Я верю, что Россия победит! Соотечественники за рубежом должны проявить себя сейчас», — приводит его слова издание chita.ru.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Евгения Пригожина сообщила, что российские силы полностью установили 20 мая контроль над Артёмовском. По информации пресс-службы, город российские штурмовики взяли 20 мая в 12:00.

20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя от ВСУ, в Минобороны России заявили о завершении освобождения Артёмовска. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов группы «Вагнер» и всех российских военнослужащих, принимавших участие в боях.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Артёмовск прибыли сотрудники российской полиции и уже приступили к работе.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что ВСУ с большой долей вероятности попробуют вернуть Артёмовск.