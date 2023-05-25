Москва, 25 мая, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Киев может готовить провокацию с подрывом хранилища отработавшего ядерного топлива в Харькове, чтобы обвинить в этом Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

По словам собеседника агентства, с учётом отсутствия военных успехов Украины в противостоянии с Россией существует высокая вероятность попытки проведения Киевом очередной резонансной провокации.

«Этим актом может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту», — сказал источник.

В результате ущерб от катастрофы будет не только на востоке Украины, но и в России, Белоруссии и территории государств Евросоюза, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС (ЗАЭС), все прочие заявления являются отвлекающим манёвром.

В планах украинских военных, отметил он, — спецоперация по форсированию Днепра, захвату плацдарма и оккупация атомной станции «как неприкасаемого места, по которому, они прекрасно знают, что мы бить не будем».