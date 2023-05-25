Санкт-Петербург, 25 мая, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Житель Ленинградской области убил отца и 87-летнего дедушку, после чего закопал их тела и сообщил о пропаже родственников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл 18 мая в посёлке Орлино. 59-летний россиянин расправился с мужчинами из-за 1,2 млн рублей, лежавших на банковской карте пенсионера.

Уточняется, что деньги подозреваемый украл ещё при жизни отца и деда. Когда родственники обнаружили пропажу, между мужчинами вспыхнула ссора.

В ходе конфликта россиянин нанёс близким смертельные удары по голове. После этого он избавился от тел, закопав их на границе Ленинградской и Псковской областей.

На следующий день мужчина обратился в полицию и сообщил о пропаже родственников, однако следователям удалось изобличить преступника. В настоящее время фигурант задержан.

Как сообщало ИА Регнум, накануне в Сургуте мужчина хладнокровно зарезал своего тестя на глазах у прохожих. По предварительным данным, конфликт произошёл на почве того, что тесть не доверял зятю и хотел забрать дочь из семьи.