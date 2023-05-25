Ставрополь, 25 мая, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выступил сегодня, 25 мая, с ежегодным посланием к региональному парламенту. Глава Ставрополья инициировал создание в крае системы оценки кадрового потенциала и развития карьеры ветеранов специальной военной операции в управленческой и общественной сферах.

Пресс-служба губернатора Ставропольского края Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

«Вы нам очень нужны в мирной жизни. Ваша воля, энергия, верность Родине — качества, которые все мы хотим видеть у ответственных сотрудников, у депутатов всех уровней. Предлагаю вам попробовать себя на ответственных должностях в органах власти и местного самоуправления, в общественных и политических организациях», — обратился Владимир Владимиров к землякам — участникам СВО.

Глава региона поручил правительству Ставропольского края совместно с краевыми законодателями подготовить нормативную базу для создания системы кадровых льгот и квотирования для ветеранов СВО, предусматривающую, в том числе, повышение их профессиональной квалификации. Также он обратился к региональному отделению «Единой России» с призывом сделать партийный проект для привлечения ветеранов спецоперации к участию в выборах всех уровней.

По предложению губернатора Ставропольского края единый краевой кадровый проект для ветеранов СВО будет носить название «Защитники».