Москва, 25 мая, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Вопрос о возврате в школы уроков труда, которые будут отличаться от уроков технологии, прорабатывает Министерство просвещения РФ. Об этом 25 мая сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции.

Артем Геодакян/ТАСС Школьники

«Мы должны ещё посмотреть на урок труда. Мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос того, чтобы вернуть урок труда», — сказал Кравцов.

По его словам, это даст возможность школьникам проявить себя и сделать что-то своими руками. Он напомнил, что сейчас в школах есть урок технологии в дополнении к уроку цифровой технологии.

Как сообщало ИА Регнум, Кравцов заявил, что со следующего учебного года в школы вернут серебряные медали. Сейчас школьникам вручают единую медаль «За особые успехи в учении». До 2014 года отличившимся ученикам вручали и золотые, и серебряные медали.