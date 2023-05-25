ДНР, 25 мая, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Российские военные, задействовав тяжелую огнеметную систему «Солнцепёк», поразили взводные опорные пункты 59 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского в Донецкой народной Республике (ДНР), известил 25 мая РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

По его словам, российская авиация выполнила огневые задачи, уничтожив опорные пункты ВСУ на Лисичанском (Луганская народная республика) и Авдеевском направлениях (ДНР), в то время, как артиллеристы Южного военного округа при контрбатарейной борьбе уничтожили семь орудий и три миномета противника на огневых позициях в районе населенного пункта Победа в ДНР. Также известно, что украинские бронетехника и несколько опорных пунктов удалось разгромить при помощи артиллерийских расчетов, использующих РСЗО «Ураган».

ТОС-1А «Солнцепёк» — самое мощное неядерное оружие ближнего боя: 220-мм боеприпас системы создает в месте падения облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его. Укрыться от поражения невозможно ни в окопе, ни в бронированной технике. Подобных огнемётных систем не имеет ни одна армия мира. Стрельба ведётся с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки. В начале апреля 2023 года передача ТОС-1А «Солнцепёк» состоялась в Саратовской области, в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

«Вам передается грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного Запада», — подчеркивал начальник службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы Южного военного округа уничтожили также семь арторудий противника и три миномёта на огневых позициях около населённого пункта Победа ДНР. Несколькими днями ранее реактивными снарядами «Солнцепёка» были уничтожены опорный пункт и группа пехоты в укрытии 68-го отдельного мотострелкового батальона ВСУ в районе Авдеевки (ДНР). В канун Дня Победы подпольщик из Николаева рассказал, что командование ВСУ для снижения ощущения паники у бойцов после российских ударов системами «Солнцепёк» раздают психотропные препараты. По оценке одного из украинских офицеров, слова которого приводило ранее издание «Страна. ua», при залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно.