Донецк, 25 мая, 2023, 12:30 — ИА Регнум. ВСУ с большой долей вероятности попробуют вернуть Артёмовск, сообщил 25 мая советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Попытка отбить город, я думаю, она еще предстоит. Она очень вероятна», — сказал он в эфире Первого канала.

Но насколько она будет успешна, большой вопрос, потому что не только весь город, но и все дороги контролируются российской артиллерией и авиацией, добавил Гагин.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя от ВСУ, в Минобороны России заявили о завершении освобождения Артёмовска. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов группы «Вагнер» и всех российских военнослужащих, принимавших участие в боях.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Артёмовск прибыли сотрудники российской полиции и уже приступили к работе. Сотрудники МВД проверят, остались ли в городе гражданские лица.