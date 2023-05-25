В Кремле отреагировали на угрозы ГУР Украины в адрес Путина
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины Буданова о Путине
Москва, 25 мая, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Службы безопасности президента России Владимира Путина знают свою работу, заявил 25 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление замглавы ГУР минобороны Украины, который назвал российского лидера целью номер один для Киева.
«Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают», — сказал Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в четверг в своем Telegram-канале.
По словам Пескова, такие заявления являются примером того, как террористический киевский режим озвучивает свои террористические устремления.
Накануне заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью Welt заявил, что Владимир Путин является основной целью Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
В частности, он подчеркнул, что задача ведомства — уничтожить «командира подразделения, который отдаёт приказы атаковать». По его словам, таковым является президент России.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 мая была совершена попытка атаки на резиденцию российского лидера в Кремле. На неё целились два беспилотных летательных аппарата, однако были выведены из строя силами РЭБ и рухнули, не причинив ущерба.
В Вашингтоне предположили, что за атакой дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Кремле стоит одна из украинских спецслужб. При этом якобы неизвестно, знал ли о налёте беспилотников украинский лидер Владимир Зеленский. В момент атаки он находился не в Киеве, а за пределами страны с зарубежным визитом — он опасался за свою безопасность.