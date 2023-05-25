Москва, 25 мая, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Службы безопасности президента России Владимира Путина знают свою работу, заявил 25 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление замглавы ГУР минобороны Украины, который назвал российского лидера целью номер один для Киева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают», — сказал Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в четверг в своем Telegram-канале.

По словам Пескова, такие заявления являются примером того, как террористический киевский режим озвучивает свои террористические устремления.

Накануне заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью Welt заявил, что Владимир Путин является основной целью Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

В частности, он подчеркнул, что задача ведомства — уничтожить «командира подразделения, который отдаёт приказы атаковать». По его словам, таковым является президент России.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 мая была совершена попытка атаки на резиденцию российского лидера в Кремле. На неё целились два беспилотных летательных аппарата, однако были выведены из строя силами РЭБ и рухнули, не причинив ущерба.

В Вашингтоне предположили, что за атакой дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Кремле стоит одна из украинских спецслужб. При этом якобы неизвестно, знал ли о налёте беспилотников украинский лидер Владимир Зеленский. В момент атаки он находился не в Киеве, а за пределами страны с зарубежным визитом — он опасался за свою безопасность.