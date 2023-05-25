Москва, 25 мая, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Специальная военная операция России «более чем оправдана» и должна завершиться достижением поставленных целей, заявил 25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Зарубин попросил Пескова прокомментировать высказывания заместителя начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, который ранее заявил, что основной целью деятельности его ведомства является уничтожение президента России.

«Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна завершиться достижением поставленных целей», — сказал Песков.

Что касается безопасности президента, то профильные службы знают свою работу, добавил он.

Ранее руководитель главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев причастен к убийствам известных граждан России, включая «медийных персон». При этом он попросил не задавать вопросов о конкретных преступлениях, в частности, о теракте, в результате которого был ранен писатель Захар Прилепин. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Буданова признанием в терроризме.