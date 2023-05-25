Красногорск, 25 мая, 2023, 12:33 — ИА Регнум. На певицу Аллу Пугачёву подали в суд за то, что она не заплатила за аренду береговой линии под свой причал на даче около Солнечногорска. Об этом 22 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Bundesarchiv Алла Пугачева. На концерте в Берлине по случаю открытия Дворца Республики ГДР, 28 апреля 1976 года

По его информации, Пугачёва арендовала часть берега реки Истры, на которой у неё находится причал рядом с дачей в деревне Бережки.

Отмечается, что здание площадью 800 кв. метров с высоким забором расположено на берегу Истры.

По информации журналистов, Пугачёва не заплатила за аренду, в результате у неё образовалась задолженность в размере 44,5 тыс. рублей и около 7 тысяч рублей пени.

Как передавало ИА Регнум, член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков 28 декабря заявил, что у покинувших Россию артистов следует конфисковать всё оставшееся в стране имущество через суд.

«Эти либералы и предатели должны лишиться в России всего. Всё имущество через суд необходимо конфисковать и пустить на помощь бойцам в зоне СВО», — сказал сенатор.

Напомним, Алла Пугачёва уехала из России в Израиль.