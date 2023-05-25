Киев, 25 мая, 2023, 12:20 — ИА Регнум. В период пребывания в Донбассе глава управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов получил три ранения, в том числе одно тяжёлое, один из попавших в тело осколков не извлекали, об этом Буданов рассказал в интервью местным СМИ 25 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но, в принципе, жить можно», — сказал он.

Когда и где именно якобы произошёл этот эпизод, Буданов не уточнил.

24 мая РИА Новости со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжёлые ранения (травму головы и осколочные ранения) под Херсоном в начале мая 2023 года. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил журналистам, что СВР тоже получает такую информацию, но неясно, можно ли ей доверять.

Залужный перестал появляться на публике также в начале мая. Власти Украины несколько раз заявляли, что Залужный исполняет свои обязанности и с ним ничего не случалось. При этом в Telegram-канале главкома ВСУ не появлялось публикаций, которые позволили бы идентифицировать дату записи и авторство Залужного. Сотрудники Залужного опубликовали старые фотографии с ним, пытаясь выдать их за новые, но были разоблачены и признались, что снимки не новые.

Западные кураторы Залужного будут надеяться на его выздоровление до последнего, потому что они хотят, чтобы Залужный, выполняющий все указания Запада, занимал этот пост и далее, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.