Вашингтон, 25 мая, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Подполковник армии Соединённых Штатов Америки Дэниел Дэвис заявил, что истребители F-16 в случае их передачи киевскому режиму ждёт уничтожение.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По его словам, данные самолёты не являются невидимками и они уязвимы для зенитно-ракетных комплексов ВС РФ С-300 и С-400.

«Помимо прочего, F-16 очень уязвимая цель для Су-35 и МиГ-31», — отметил эксперт в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Дэвис уточнил, что американские истребители способны защитить воздушное пространство над столицей Украины, однако они будут уничтожены в случае их использования на передовой или в контрнаступлении. Он акцентировал внимание на том, что F-16 ждёт та же участь, что и украинские МиГ-29.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках американских истребителей F-16 Украине ещё не принято, всё будет зависеть от развития ситуации на фронте. При этом он подтвердил, что в ряде стран НАТО началось обучение украинских лётчиков работе с F-16. Этот шаг — новое подтверждение того, что поддержка Украины со стороны НАТО будет долгосрочной, сказал генсек.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя вероятные поставки F-16 на Украину, отметил, что Запад направляет в Киев всё более опасное оружие, видимо, не считая реальной перспективу перерастания конфликта в ядерный. Такое мнение западных политиков ошибочно, подчеркнул Медведев.