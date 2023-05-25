Москва, 25 мая, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Американская компания Johnson & Johnson (J&J) предупредила российских партнёров о приостановке импорта контактных линз в страну, сообщил 25 мая генеральный директор фармкомпании «Протек», которая является официальным дистрибьютором, Дмитрий Погребинский.

Frank May/DPA/TASS Линза

По его словам, которые приводит РИА Новости, на сегодняшний день на российском рынке в продаже в достаточном объёме представлены линзы импортного производства, поэтому «риска возникновения дефектуры этого товара мы не видим».

Среди продуктов Johnson & Johnson — контактные линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.

Ранее «Коммерсант FM», ссылаясь на участников рынка, сообщил о возможном возникновении в России дефицита контактных линз после введения США ограничений на ввоз данной продукции в РФ.

В пресс-службе Минпромторга РФ, в свою очередь, пообещали, что министерство оперативно рассмотрит вопрос о включении линз в перечень параллельного импорта.

Как ранее передавало ИА Регнум, в России цены на контактные линзы и оптику для изготовления очков выросли на 30–40%. Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов считает, что цены на данные виды товаров в РФ продолжат расти.