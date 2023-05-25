Варшава, 25 мая, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Туристы из Польши устроили «пляжно-барные войны» с гражданами России на турецких курортах. Об этом сообщил обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

Diego Cupolo\Zuma\TASS Пляж в Анталье

По его словам, «польские гусары» отказывались играть с туристами из России в волейбол и совершали на них «атаки в турецких барах».

Автор материала отмечает, что у польских туристов не укладывается в головах мысль о том, что якобы «страдающие украинцы», являющиеся собственниками квартир на курортах либо отдыхающие в местных отелях, не спешат «мстить встреченным русским».

Ренкас призвал граждан Польши просто наслаждаться отдыхом, солнцем, покупками и не обсуждать глобальные проблемы.

«Польские пляжно-барные войны выглядят смешными и инфантильными, тем более что в них только мы сами и участвуем», — отметил он.

Обозреватель подчеркнул, что полякам нужно выкинуть из головы мысли о «ненавистных русских», которые, как он считает, ещё несколько лет назад были совершенно безразличны его согражданам.

Журналист предположил, что если получится сделать это на отдыхе, то, возможно, жизнь в Польше тоже станет легче.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Польшу враждебным России государством.

«Польша — это враждебное для нас государство. К сожалению, польское руководство сейчас буквально заходится в истериках русофобии. И это враждебное нам государство открыто говорит о своем намерении вмешиваться, в том числе силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.