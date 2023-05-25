Диверсии ВСУ на Ленинградской и Калининской АЭС — подробности
ФСБ предотвратила попытку диверсий на российских атомных электростанциях
Москва, 25 мая, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали двоих граждан Украины, которым удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры линий электропередач (ЛЭП) Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) и заложить самодельные взрывные устройства (СВУ) под семь опор Калининской АЭС. Из тайников злоумышленников изъято 36,5 килограмма взрывчатки, сообщили 25 мая в ФСБ.
ЛАЭС — крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов — канальные уран-графитовые и водо-водяные. Станция состоит из шести энергоблоков, является основным поставщиком тепловой энергии для населения и промышленных предприятий г. Сосновый Бор.
Калининская АЭС (КАЭС) расположена на севере Тверской области, в 150 км от города Тверь. Установленная мощность — 4000 МВт. Станция состоит из двух очередей. Каждая очередь включает в себя два энергоблока мощностью 1000 мегаватт. Через открытое распределительное устройство КАЭС выдает энергию в Объединенную энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. Благодаря своему географическому расположению станция осуществляет высоковольтный транзит электроэнергии.
«Во время задержания у злоумышленников изъяли 36,5 кг пластида, который используется для американской взрывчатки C-4, 61 детонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с патронами», — уточняет Telegram-канал «Военный обозреватель»
Диверсанты уже признались в том, что планировали остановить работу АЭС накануне Дня Победы, заложив СВУ под 30 опор ЛЭП. На опубликованных ФСБ кадрах видны как линии электропередачи АЭС и установленные бомбы, так и бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемых.
В результате проведенных мероприятий задержаны были члены ДТГ граждане Украины Майструк Александр 1978 года рождения (псевдоним Механик) и Усатенко Эдуард 1974 г. р. (псевдоним Макс), а также объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 года рождения (псевдоним ЮБК), находящийся в настоящее время в Бельгии, указали в ФСБ.
Из других подробностей известно, что диверсанты пересекли российскую границу в Псковской области. Помимо двоих украинцев организовать диверсию помогали двое граждан России. Они были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины и прошли специальную подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях. Взрывные устройства они привезли в Россию контрабандой на грузовике, задействовав канал грузовых перевозок из польского города Хелм в Литву, а затем в Белоруссию. Тайник с боеприпасами был оборудован в грузовом прицепе и находится в Ржевском районе Тверской области. Возбуждено уголовное дело по признакам диверсии, незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, пересылки, ношения взрывчатых веществ, взрывных устройств.
Как сообщало ИА Регнум, комментируя предотвращение сотрудниками ФСБ диверсии на российских АЭС, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прямо сказал, что враждебные действия киевского режима против России продолжаются, теракты в стране организует Киев. Несколькими днями ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов в интервью украинскому изданию «Громадське» подтвердил, что диверсионную операцию в Белгородской области проводят легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Русский добровольческий корпус. В то же время ФСБ показала кадры задержания готовившего теракт под Оренбургом россиянина. По указанию «людей из Украины» он должен был поджечь релейный шкаф на железной дороге города Новотроицка, чтобы остановить работу станции и «устроить саботаж». В середине мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «России 24» заявил, что Киев усилил диверсионную активность на территории Запорожской области.