Москва, 25 мая, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали двоих граждан Украины, которым удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры линий электропередач (ЛЭП) Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) и заложить самодельные взрывные устройства (СВУ) под семь опор Калининской АЭС. Из тайников злоумышленников изъято 36,5 килограмма взрывчатки, сообщили 25 мая в ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

ЛАЭС — крупнейшая атомная станция в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов — канальные уран-графитовые и водо-водяные. Станция состоит из шести энергоблоков, является основным поставщиком тепловой энергии для населения и промышленных предприятий г. Сосновый Бор.

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградская АЭС

Калининская АЭС (КАЭС) расположена на севере Тверской области, в 150 км от города Тверь. Установленная мощность — 4000 МВт. Станция состоит из двух очередей. Каждая очередь включает в себя два энергоблока мощностью 1000 мегаватт. Через открытое распределительное устройство КАЭС выдает энергию в Объединенную энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. Благодаря своему географическому расположению станция осуществляет высоковольтный транзит электроэнергии.

«Во время задержания у злоумышленников изъяли 36,5 кг пластида, который используется для американской взрывчатки C-4, 61 детонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с патронами», — уточняет Telegram-канал «Военный обозреватель»

Диверсанты уже признались в том, что планировали остановить работу АЭС накануне Дня Победы, заложив СВУ под 30 опор ЛЭП. На опубликованных ФСБ кадрах видны как линии электропередачи АЭС и установленные бомбы, так и бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемых.

В результате проведенных мероприятий задержаны были члены ДТГ граждане Украины Майструк Александр 1978 года рождения (псевдоним Механик) и Усатенко Эдуард 1974 г. р. (псевдоним Макс), а также объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 года рождения (псевдоним ЮБК), находящийся в настоящее время в Бельгии, указали в ФСБ.

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Из других подробностей известно, что диверсанты пересекли российскую границу в Псковской области. Помимо двоих украинцев организовать диверсию помогали двое граждан России. Они были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины и прошли специальную подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях. Взрывные устройства они привезли в Россию контрабандой на грузовике, задействовав канал грузовых перевозок из польского города Хелм в Литву, а затем в Белоруссию. Тайник с боеприпасами был оборудован в грузовом прицепе и находится в Ржевском районе Тверской области. Возбуждено уголовное дело по признакам диверсии, незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, пересылки, ношения взрывчатых веществ, взрывных устройств.

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Как сообщало ИА Регнум, комментируя предотвращение сотрудниками ФСБ диверсии на российских АЭС, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прямо сказал, что враждебные действия киевского режима против России продолжаются, теракты в стране организует Киев. Несколькими днями ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов в интервью украинскому изданию «Громадське» подтвердил, что диверсионную операцию в Белгородской области проводят легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Русский добровольческий корпус. В то же время ФСБ показала кадры задержания готовившего теракт под Оренбургом россиянина. По указанию «людей из Украины» он должен был поджечь релейный шкаф на железной дороге города Новотроицка, чтобы остановить работу станции и «устроить саботаж». В середине мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «России 24» заявил, что Киев усилил диверсионную активность на территории Запорожской области.