Киев, 25 мая, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Советник командования Сухопутных войск Украины Алёна Шевцова, ранее опубликовавшая в социальных сетях фотографию с главкомом ВСУ Валерием Залужным, призналась, что выложила в сеть старое фото. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Накануне в силовых структурах России сообщили, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе, который был нанесён ВС России по командному пункту под Херсоном в начале мая. Ему сделали трепанацию черепа.

После публикации соответствующей информации Шевцова опубликовала в соцсети снимок с главкомом ВСУ, однако пользователи заметили, что аналогичная фотография публиковалась 2 мая.

Алёна Шевцова Шевцова и Залужный. Апрельское фото выданное за майское.

«Алёна Шевцова, опубликовавшая вчера фото с главкомом Залужным, признала, что оно не новое», — сообщило украинское издание.

Уточняется, что в комментариях советник командования Сухопутных войск написала, что нигде не упоминала, что выложила свежее фото, а также привела ссылку на свой пост от 2 мая, который, как заявляли многие пользователи в комментариях, она скрыла из ленты.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный директор частной скорой помощи КОРИС Лев Авербах предположил возможные последствия ранения главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Врач считает, что после ранения головы и трепанации черепа пациент вполне способен вести полноценную жизнь.

Между тем представитель российских силовых структур, ссылаясь на свои источники в ВСУ, сообщил, что Залужный не сможет продолжить службу после полученных ранений.