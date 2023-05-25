Минск, 25 мая, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Ответные меры Москвы и Минска в военно-ядерной сфере не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил 25 мая министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ в Минске.

Вадим Савицкий/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин

«Отмечу, что весь комплекс мероприятий организован строго в соответствии с действующими международными обязательствами и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия», — заявил министр обороны.

Шойгу также добавил, что Минску был передан комплекс «Искандер-М», переоборудована часть истребителей Су-25, а белорусские военные прошли необходимую подготовку в российских учебных центрах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что против России и Белоруссии, по сути, развязана необъявленная война, которую ведут западные страны.

Министр также обратил внимание на то, что военная деятельность НАТО «приобрела максимально агрессивную направленность»

Шойгу отметил, что Москва, размещая нестратегическое ядерное оружие в Белоруссии, не передаёт его республике. Глава оборонного ведомства также сообщил о возможном принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку.