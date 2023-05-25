Москва, 25 мая, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Россия в качестве ответной меры на конфронтационные действия Швеции высылает пятерых дипломатов этой страны. Кроме этого, с 1 сентября Москва отзывает согласие на работу шведского генконсульства в Санкт-Петербурге, с этого же дня прекращает работу российского генконсульства в Гётеборге. Об этом говорится в распространенном 25 мая сообщении МИД России.

Сергей Карпухин/ТАСС Здание МИД РФ

Отмечается, что 25 мая в МИД РФ была вызвана посол Швеции в России Малена Мард, её было заявлено о том, что с учётом проводимого Швецией конфронтационного курса в отношении Российской Федерации российской стороной было принято решение о прекращении с 1 сентября 2023 года работы Генерального консульства России в Гётеборге.

«Одновременно глава шведской дипмиссии была проинформирована об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 года своего согласия на деятельность Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, посольство России в Стокгольме раскритиковало одного из шведских экспертов, который посоветовал Украине взять на вооружение против ВС РФ опыт короля Карла XII, который «одержал победу в сражении при Нарве, но вскоре проиграл войну».

«Автор пропустил два последующих события того же периода: в 1704 году российская армия взяла Нарву, а уже в 1709 году Карл XII потерпел сокрушительное поражение под Полтавой, что стало предвестником заката Швеции как империи. Так что шведы в 1700 году одержали победу в отдельном сражении, но в итоге проиграли войну», — указали на историческую правду в посольстве России в Стокгольме.

Киев попросил Стокгольм рассмотреть возможность передачи истребителей Gripen шведского производства.

Спикер шведской правительственной партии «Либералы» и член комитета Риксдага по иностранным делам Юар Форссел заявил 5 мая, что Швеции стоит брать пример с Польши в деле изъятия дома торгового представительства России. Речь идёт о торгпредстве в Швеции на острове Лидингё в Стокгольме, жильцы которого якобы не выплачивают арендную плату.