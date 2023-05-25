Москва, 25 мая, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Посол Швеции в Москве Малена Мард вызвана в Министерство иностранных дел РФ из-за конфронтационного курса в отношении России. Об этом 25 мая сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Алексей Майшев/РИА Новости Посол Швеции в РФ Малена Мард

Сообщается, что в качестве ответной меры Россия также высылает пятерых шведских дипломатов.

«Посол Швеции была информирована о том, что… российской стороной принято решение об объявлении персонами нон грата пятерых шведских дипломатов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с 1 сентября Москва также отзывает согласие на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге и прекращает работу генконсульства РФ в Гётеборге.

Как передавало ИА Регнум, ранее посольство РФ в Стокгольме раскритиковало одного из шведских экспертов, который посоветовал киевскому режиму взять на вооружение против ВС России опыт короля Карла XII, который «одержал победу в сражении при Нарве, но вскоре проиграл войну».

В начале мая спикер шведской правительственной партии «Либералы» и член комитета Риксдага по иностранным делам Юар Форссел заявил, что Швеции стоит брать пример с Польши в деле изъятия дома торгового представительства России. Речь идёт о торгпредстве в Швеции на острове Лидингё в Стокгольме, жильцы которого якобы не выплачивают арендную плату.