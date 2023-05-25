Нью-Йорк, США, 25 мая, 2023, 11:26 — ИА Регнум. На фоне больших потерь среди профессиональных военных Киев отправлял в Артёмовск необученных мобилизованных, тем самым пытаясь сохранить для наступления более опытных военнослужащих со снаряжением, переданным западными странами. Об этом написала американская газета Wall Street Journal.

WSJ: Киев отправлял в Артёмовск «зелёных» мобилизованных, чтобы сберечь силы
Иван Шилов ИА REGNUM
Новобранцы ВСУ

По информации издания, стремясь сохранить обученные и снаряженные Западом бригады для анонсированного наступления, в то время, когда многие из профессиональных военных были ликвидированы, Киев направил в Артёмовск мобилизованных солдат и отряды территориальной обороны, которые имели неоднородную подготовку и снаряжение.

Журналисты отметили, что анонсированное наступление покажет, насколько успешна была данная стратегия в Артёмовске.

«Если можно избежать необходимости направлять ваши решающие боевые силы на что-то вроде Артёмовска, что может в долгосрочной перспективе негативно повлиять на общее контрнаступление, тогда вы делаете это. Разумеется, вы все равно платите высокую цену», — приводит газета слова экс-главнокомандующего армии США в Европе генерала в отставке Бена Ходжеса.

По информации журналистов, в феврале в украинскую 93-ю механизированную бригаду в основном вошли «бедняки из деревень Харьковской области, многие из них были безработными, перебивались случайными заработками в качестве разнорабочих», и почти никто из них не имел боевого опыта.

Издание, ссылаясь на соответствующие документы, сообщает, что на базе, куда доставили этих мобилизованных, им выдали оружие и обмундирование советских времен, а через два двое суток отвезли в Константиновку, расположенную рядом с Артёмовском. Через несколько дней к ним прибыл старшина роты и заявил, что у него есть приказ отправить людей в Артёмовск группами по шесть человек.

Авторы материала сообщили, что некоторые из мобилизованных хотели написать официальный отказ выполнять данный приказ, они ссылались на отсутствие подготовки и неумение стрелять. На это украинский военный ответил, что «Артёмовск научит». По словам мобилизованных, в Артёмовске они попали под обстрел из минометов и гранатомётов, в результате несколько человек погибли сразу.

Журналисты отмечают, что жёны пропавших без вести мобилизованных возмущены тем, что их мужей отправили в Артёмовск без подготовки. В статье уточняется, что в феврале украинские законодатели внесли проект закона, которым предусмотрена как минимум трёхмесячная подготовка для мобилизованных, при этом данный законопроект так и не был принят.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ оставили некоторые позиции, расположенные северо-западнее Артёмовска. Он отметил, что в ходе активных действий подразделений Вооружённых сил России северо-западнее города Артёмовска противник понес критические потери в личном составе и вооружении на нескольких опорных пунктах.

По данным подразделений, принимавших участие в освобождении Артёмовска, операция длилась 224 дня, начавшись 8 октября 2022 года. Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и на севере от крупного населенного пункта Горловка. Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.