Нью-Йорк, США, 25 мая, 2023, 11:26 — ИА Регнум. На фоне больших потерь среди профессиональных военных Киев отправлял в Артёмовск необученных мобилизованных, тем самым пытаясь сохранить для наступления более опытных военнослужащих со снаряжением, переданным западными странами. Об этом написала американская газета Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Новобранцы ВСУ

По информации издания, стремясь сохранить обученные и снаряженные Западом бригады для анонсированного наступления, в то время, когда многие из профессиональных военных были ликвидированы, Киев направил в Артёмовск мобилизованных солдат и отряды территориальной обороны, которые имели неоднородную подготовку и снаряжение.

Журналисты отметили, что анонсированное наступление покажет, насколько успешна была данная стратегия в Артёмовске.

«Если можно избежать необходимости направлять ваши решающие боевые силы на что-то вроде Артёмовска, что может в долгосрочной перспективе негативно повлиять на общее контрнаступление, тогда вы делаете это. Разумеется, вы все равно платите высокую цену», — приводит газета слова экс-главнокомандующего армии США в Европе генерала в отставке Бена Ходжеса.

По информации журналистов, в феврале в украинскую 93-ю механизированную бригаду в основном вошли «бедняки из деревень Харьковской области, многие из них были безработными, перебивались случайными заработками в качестве разнорабочих», и почти никто из них не имел боевого опыта.

Издание, ссылаясь на соответствующие документы, сообщает, что на базе, куда доставили этих мобилизованных, им выдали оружие и обмундирование советских времен, а через два двое суток отвезли в Константиновку, расположенную рядом с Артёмовском. Через несколько дней к ним прибыл старшина роты и заявил, что у него есть приказ отправить людей в Артёмовск группами по шесть человек.

Авторы материала сообщили, что некоторые из мобилизованных хотели написать официальный отказ выполнять данный приказ, они ссылались на отсутствие подготовки и неумение стрелять. На это украинский военный ответил, что «Артёмовск научит». По словам мобилизованных, в Артёмовске они попали под обстрел из минометов и гранатомётов, в результате несколько человек погибли сразу.

Журналисты отмечают, что жёны пропавших без вести мобилизованных возмущены тем, что их мужей отправили в Артёмовск без подготовки. В статье уточняется, что в феврале украинские законодатели внесли проект закона, которым предусмотрена как минимум трёхмесячная подготовка для мобилизованных, при этом данный законопроект так и не был принят.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ оставили некоторые позиции, расположенные северо-западнее Артёмовска. Он отметил, что в ходе активных действий подразделений Вооружённых сил России северо-западнее города Артёмовска противник понес критические потери в личном составе и вооружении на нескольких опорных пунктах.

По данным подразделений, принимавших участие в освобождении Артёмовска, операция длилась 224 дня, начавшись 8 октября 2022 года. Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и на севере от крупного населенного пункта Горловка. Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.