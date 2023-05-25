Пекин, 25 мая, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Суть кризиса на Украине кроется в «крупном взрыве противоречий» в управлении европейской безопасностью. Об этом 25 мая заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Сергей Корсун ИА REGNUM Pax Americana

«Украинский кризис по существу — это трагедия, которой можно было избежать», — сказала китайский дипломат, комментируя слова спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя о поддержке Пекином таких инициатив Европы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса.

Она уточнила, что суть конфликта на Украине «заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью».

Как сообщало ИА Регнум, во время переговоров со статс-секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом спецпредставитель КНР заявил, что Пекин готов поддерживать те европейские инициативы по урегулированию ситуации в Украине, которые исходят из первопричин кризиса. Он отметил, что позиция правительства КНР касательно украинского кризиса, а также возможностей разрешения конфликта остаётся прежней.