Минск, 25 мая, 2023, 11:12 — ИА Регнум. На стороне Киева действуют более 2,5 тыс. иностранных наёмников. Об этом 25 мая заявил министр обороны РФ генерал-лейтенант Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Он отметил, что, оказывая военную помощь Украине, западные страны затягивают вооружённый конфликт и делают всё возможное для его эскалации.

«Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать «до последнего украинца», накачивает его оружием», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу заявил, что против России и Белоруссии развязана необъявленная война, которую ведут западные страны. Он обратил внимание на то, что военная деятельность НАТО «приобрела максимально агрессивную направленность».