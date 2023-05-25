Улан-Удэ, 23 января, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В столице Бурятии свора бродячих собак напала на возвращавшегося домой с уроков ученика первого класса. Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» мэр города Игорь Шутенков.

«Произошёл ужасный случай… Ребёнка сильно покусали. Его доставили в детскую клиническую больницу, сейчас идёт операция», — написал он, пожелав мальчику скорейшего выздоровления.

Мэр поручил отловить эту стаю собак. Однако с 2020 года, по его словам, на федеральном уровне изменились правила отлова, которые стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соцсети и мессенджеры жителей Улан-Удэ заполонили сообщения о массовой травле собак. По словам очевидцев, по городу кружили несколько машинах, с которых, предположительно, разбрасывали отраву. Их жертвами стали не только бродячие собаки, но и домашние.

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