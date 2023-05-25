Москва, 25 мая, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу МЧС. Об этом 25 мая заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Николаев/РИА Новости Глава МЧС РФ Александр Куренков

На вопрос, как Путин оценивает работу главы МЧС Александра Куренкова спустя год после его назначения, Песков ответил: «президент в контакте с Куренковым. Положительно оценивает работу министерства».

Он добавил, что всё правительство работает в напряжённом режиме, а МЧС является одним из наиболее беспокойных участков.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая 2022 года Путин назначил Куренкова главой МЧС. До этого Куренков занимал должность заместителя директора Росгвардии, ранее проходил службу в ФСБ и ФСО.