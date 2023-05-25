Москва, 25 мая, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 мая проведёт две отдельные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, после этого у лидеров состоятся трехсторонние переговоры. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Алиев и Пашинян

По его словам, у президента России состоятся две двусторонние встречи с премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым.

«После этого, мы ожидаем, состоится трехсторонняя встреча — Путин, Алиев, Пашинян», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением: его страна может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает её «недееспособной» структурой.

«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности», — сказал армянский лидер.

Одновременно из уст Пашиняна прозвучало ещё одно, более неожиданное заявление: он выразил готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.