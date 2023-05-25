Москва, 25 мая, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Информация о том, что за атакой БПЛА на Кремль стоит киевский режим, не нова — правительство России с самого начала об этом говорило и исходит из этого в своей работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе встречи с журналистами.

Илья Питалев/РИА Новости Знак «Бесполетная зона» на Красной площади

«Киевский режим стоит за этим. Мы это знаем, отдаём себе отчёт», — заявил представитель Кремля, уточнив, что правительство выстраивает свою работу исходя из этой информации.

В начале мая главный редактор китайской газеты Global Times в авторской статье сообщил, что атака БПЛА на Кремль могла быть попыткой Вооружённых сил Украины продемонстрировать силу и сорвать парад Победы на Красной площади. Он также обратил внимание, что российская армия не предпринимала попыток атаковать офис президента Украины, российская сторона не делала публичных угроз.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на официальных лиц Соединённых Штатов Америки, сообщила, что в Вашингтоне придерживаются мнения, что к атаке на Кремль причастна одна из украинских спецслужб.