Москва, 25 мая, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Враждебные действия киевского режима против России продолжаются, теракты в стране организует Киев, заявил 25 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом представитель Кремля прокомментировал предотвращение сотрудниками ФСБ диверсии на российских АЭС.

«Это вопрос к ФСБ. Эта информация стала общеизвестной. Продолжаются враждебные действия киевского режима против РФ, и продолжается СВО», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что российские силовики продолжают бороться с террористами.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ России предотвратили перед Днём Победы 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии на двух атомных электростанциях.

Задержанные украинские диверсанты и их пособники дают показания о сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины, по заданию которой им предстояло совершить террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС.