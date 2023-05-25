Песков рассказал, кто ответственен за теракты в России
Песков: враждебные действия киевского режима против России продолжаются
Москва, 25 мая, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Враждебные действия киевского режима против России продолжаются, теракты в стране организует Киев, заявил 25 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал предотвращение сотрудниками ФСБ диверсии на российских АЭС.
«Это вопрос к ФСБ. Эта информация стала общеизвестной. Продолжаются враждебные действия киевского режима против РФ, и продолжается СВО», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что российские силовики продолжают бороться с террористами.
Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ России предотвратили перед Днём Победы 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии на двух атомных электростанциях.
Задержанные украинские диверсанты и их пособники дают показания о сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины, по заданию которой им предстояло совершить террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС.