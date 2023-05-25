Москва, 25 мая, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Союзное государство России и Белоруссии является наиболее продвинутой формой интеграции, и это нужно учитывать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по их просьбе слова главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что у Москвы и Минска «даже ядерное оружие сейчас одно на двоих».

Михаил Терещенко/ТАСС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Песков напомнил, что Токаев назвал Союзное государство уникальным прецедентом, который требует особого внимания и особого разговора среди государств — участниц Евразийского экономического союза.

«Это действительно так, потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. Союзное государство России и Белоруссии — на порядок более продвинутая интеграция, чем Евразийский экономический союз», — отметил Песков, добавив, что эта ситуация является уникальной и она должна быть принята во внимание.

Как передавало ИА Регнум, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Евразийского экономического форума рассказал о феномене России и Белоруссии. По его словам, уровень интеграции между двумя странами настолько высок, что у них имеется одно ядерное оружие на двоих.

По словам Токаева, есть необходимость всем учитывать деликатный момент — наличие в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Белоруссии и России.

Евразийский формат интеграции начался на кухне у президента России Владимира Путина, заявил 24 мая белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая в рамках пленарного заседания второго Евразийского экономического форума.

Он также заявил на заседании, что Россия сейчас идёт в авангарде перехода к многополярному миру и авторитет её огромен. По его словам, Россия рискнула бросить вызов однополярному миру и идёт в авангарде этих процессов.

Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы по размещению российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии.

В белорусском оборонном ведомстве добавили, что размещение российского нестратегического ядерного оружия на территории республики «будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».