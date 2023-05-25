Тегеран, 25 мая, 2023, 10:44 — ИА Регнум. В Иране впервые показали новую модификацию баллистической ракеты «Хорремшехр-4» с улучшенной системой наведения на цель в полёте по сравнению с прежними её версиями. Об этом 24 мая сообщило агентство «Мехр».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Мы стараемся снабдить вооружённые силы различными ракетами, дронами, системами ПВО», — приводит агентство слова министра обороны Ирана Мохаммада Реза Аштияни.

Он добавил, что подобные публичные демонстрации оружия будут продолжены.

Отмечается, что дальность полёта этой ракеты — 2 тысячи км, на неё можно устанавливать боеголовку массой в 1,5 тыс. кг, помимо этого, ракета оснащена одним из наиболее совершенных в Иране двигателей на жидком топливе, а также комплексом навигационных средств.

Министр обороны уточнил, что ракета были создана с использованием технологий малозаметности, она может преодолеть вражескую противоракетную оборону.

Издание напомнило, что эти ракеты были названы в честь иранского портового города Хорремшехра. Во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов Вооруженные силы Ирана освободили его от иракских войск 24 мая 1982 года. С тех пор 24 мая в Иране отмечают как День освобождения Хорремшехра.

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Как передавало ИА Регнум, текст всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Россией и Ираном находится на стадии финальных правок, сообщил 12 мая специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Обе стороны настроены подписать соглашение, когда оно будет готово.

По данным Politico, Иран якобы начал «секретные» переговоры с Россией и Китаем по закупке топлива для ракет, использующихся в ходе специальной военной операции.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев и министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш 17 мая подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги на участке Решт — Астара в Иране.

Документ предполагает совместное финансирование строительства дороги Москвой и Тегераном. Длина участка составит 170 километров. Железная дорога будет частью международного транспортного коридора «Север — Юг» и сделает более эффективной транскаспийскую часть маршрута.