Киев, 25 мая, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) началось несколько дней назад.

Ruslan Kaniuka/Global Look Press Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

По его словам, в рамках наступления уже проводятся «отдельные операции».

«Контрнаступление идёт уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тыс. км вдоль границы, но отдельные операции уже начаты», — сказал Подоляк в эфире канала Rai 1.

Затрагивая вопрос о поставках западного вооружения, советник главы офиса украинского президента подтвердил, что руководство киевского режима собирается применять его лишь на тех территориях, которые считает своими. Он отметил важность передачи истребителей F-16, поскольку лётная техника, по его словам, необходима для контроля над воздушным пространством.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт и сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик назвал главным признаком начала контрнаступления Киева в Донбассе концентрацию западной бронетехники на передовой. По его мнению, в случае её массового появления на линии боевого соприкосновения конкретное направление будет уже неважно, так как ВСУ «серьёзно относятся к проведению операции на любом стратегическом направлении».

Военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер выразил мнение, что Вооружённые силы России могут отразить контрнаступление украинских войск. Между тем экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер считает, что украинский конфликт не закончится после возможного контрнаступления ВСУ. Украине придётся продолжать войну ещё длительное время, к этому нужно быть готовыми, сказал он.