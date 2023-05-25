Москва, 25 мая, 2023, 10:25 — ИА Регнум. В России есть несколько веских оснований для лишения граждан пенсионных выплат, сообщила старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва в беседе с URA. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Она отметила, что в пенсионном законодательстве есть такие понятия, как приостановление и прекращение выплаты пенсии.

«По общему правилу, ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает», — напомнила эксперт.

Также без пенсии можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на её получение и прекращения законных оснований для её выплаты.

«Пенсионера также лишат выплаты в случае переезда за пределы России», — добавила Хрусталёва.

Кроме того, пенсия по инвалидности может быть приостановлена или прекращена, если получатель не проходит медицинское переосвидетельствование.

Как сообщало ИА Регнум, ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о причинах, по которым у получателя может быть слишком маленькая пенсия. Зачастую это ошибки в расчётах либо неперечисление от работодателя взносов.

Многие выплаты в России носят заявительный характер, поэтому гражданам необходимо знать о своих правах и правильно подать документы. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.