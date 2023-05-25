Вашингтон, 25 мая, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Сидевший в кресле Нэнси Пелоси во время беспорядков в Конгрессе осуждён на 4,5 года лишения свободы. Соответствующее постановление Федерального суда столичного округа Колумбия опубликовано в электронной базе суда.

Кадр из видео Ричард Барнетта в кабинете Нэнси Пелоси

Суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы 63-летнего бывшего пожарного Ричарда Барнетта, который в ходе беспорядков в Капитолии проник в кабинет Нэнси Пелоси, занимавшей на тот момент пост спикера Палаты представителей Конгресса США, и сел в её кресло, при этом он положил ноги на её рабочий стол.

В январе присяжные признали Барнетта виновным по восьми пунктам обвинения, в том числе в беспорядках. Он также был признан виновным в совершении двух уголовных преступлений, связанных с ношением оружия в Капитолии, также его осудили за кражу государственного имущества.

В январе 2021 года Барнетт был арестован в штате Арканзас. 6 января 2021 года сторонники 45-го президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению результатов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу в этих выборах одержал демократ Джо Байден.

Как передавало ИА Регнум, участника штурма Капитолия в январе 2021 года Питера Шварца приговорили к 14 годам тюремного срока. Судья Амит Мехта назвал 49-летнего жителя штата Пенсильвания во время вынесения приговора «солдатом на передовой, выступившим против демократии». Уточняется, что во время штурма Капитолия Шварц применил перцовый баллончик против сотрудников правоохранительных органов и бросил в них металлический стул. В результате Шварцу удалось нарушить строй полицейских, которые стояли у входа в здание Конгресса, защищая его.