Киев, 25 мая, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Украинские военные не перейдут в наступление в 2023 году из-за нехватки оружия. Об этом 25 мая заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, Киеву нечем проводить операцию, он испытывает нехватку оружия: не хватает не только людей, но и танков, артиллерии, БМП, БТР, нет самолётов и ракет.

«А раз этого всего нет, то надо ждать осень. А осенью, когда начнутся дожди, какое контрнаступление?» — сказал Соскин.

По мнению Соскина, ВСУ могут перейти в наступление только в том случае, если будет разработан план чрезвычайной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля Соскин заявил, что в случае затягивания украинского конфликта потери ВСУ станут сопоставимы с населением областного центра, такого как Житомир или Чернигов. В этих городах, по данным на 2021 год, проживало 260 тысяч и 280 тысяч человек соответственно.

В Госдуме считают, что американские власти потирают руки в ожидании наступления ВСУ, потому что это станет дополнительным притоком денег для местных военных корпораций. При этом Вашингтону неважно, сколько погибнет украинцев, так как, даже если наступление ВСУ полностью провалится, «оружие и солдаты будут востребованы и перемолоты».