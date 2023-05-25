Луганск, 25 мая, 2023, 09:30 — ИА Регнум. ВСУ оставили некоторые позиции, расположенные северо-западнее Артёмовска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press ВСУ

Он отметил, что в ходе активных действий подразделений Вооружённых сил России северо-западнее города Артёмовска противник понес критические потери в личном составе и вооружении на нескольких опорных пунктах.

«В связи с этим враг был вынужден покинуть свои позиции», — приводит РИА Новости слова Марочко.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Евгения Пригожина сообщила, что российские силы полностью установили 20 мая контроль над Артёмовском. По информации пресс-службы, город российские штурмовики взяли 20 мая в 12:00.

О взятии Артёмовска также сообщил военный корреспондент и писатель Александр Сладков. Военкор отметил, что без сопереживания общества он не смог бы представить эту победу. Он также назвал победу подарком народу и поздравил всех с маленьким праздником победы.

Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и на севере от крупного населенного пункта Горловка. Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.