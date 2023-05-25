Москва, 25 мая, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Задержанные сотрудниками ФСБ украинские диверсанты и их пособники дают показания о сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины, по заданию которой им предстояло совершить террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС. Об этом 25 мая сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с СВРУ, осуществлявшемся в целях подготовки и совершения диверсий на территории России», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мероприятия по документированию преступной деятельности и розыску организаторов, диверсантов и их пособников продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ России предотвратили перед Днём Победы 9 мая попытку Службы внешней разведки Украины совершить диверсии на двух атомных электростанциях.

По данным ведомства, диверсионно-террористическая группа СВР Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций.