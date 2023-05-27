Москва, 27 мая, 2023, 09:01 — ИА Регнум. К Общероссийскому дню библиотек, отмечаемому сегодня, 27 мая, библиотечная отрасль подошла с видимыми изменениями. По итогам работы в 2022 году — всего за год после переоснащения по модельному стандарту — более 300 библиотечных учреждений превратились в современные, технологичные центры и на 28% увеличили посещаемость.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

В этот день почти 300 лет назад в России открылась первая государственная общедоступная библиотека. Сейчас возможность получить читательский билет и взять книгу есть у каждого жителя страны. Благодаря национальному проекту «Культура» в России уже действует 851 модельная библиотека, а в 2024 году их будет не меньше тысячи.

«Читателям нравится посещать библиотеки, которые выглядят современно и предлагают разнообразные возможности для чтения, общения и обучения. О высоком спросе на них говорит рост количества посещений учреждений, обновленных в рамках проекта, — в 2022 году на 28% по сравнению с годом до модернизации. Уверены, что благодаря национальному проекту «Культура» эту тенденцию удастся сохранить», — сообщила ИА Регнум директор Департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки Тамара Ананова.

Мэрия Магадана Модельная библиотека в Магадане

Современная российская библиотека перестала быть местом, где можно только взять для прочтения книгу. Библиотечные работники проводят для читателей различные мероприятия и мастер-классы.

«Мы видим большой интерес к различным проектам обновленных библиотек. В 2022 году в тех учреждениях, которые были модернизированы в 2019–2020 годах, количество мероприятий выросло на 41,7% по сравнению с годом до модернизации», — подчеркнула Тамара Ананова. Она также отметила, что, несмотря на единый модельный стандарт библиотек, удается подчеркнуть отличия учреждений, выделить их региональные и тематические особенности.

Так, в одной из библиотек Орловской области в дизайне помещений и концепции отразили историю развития трамвайных сетей города Орска. В городе Лагань в Калмыкии новую модельную библиотеку посвятили морю — стены и мебель в ней окрашены в нежно-голубые тона, а на шкафах и стойках развешаны корабельные штурвалы и якоря.

Национальный проект «Культура» дал мощный импульс развитию библиотечной сферы по всей стране, заявил ИА Регнум генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. По его словам, одна из главных сегодняшних задач — повысить доступность культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших селах: «В муниципальных библиотеках появляется современное компьютерное оборудование, на котором школьники и студенты осваивают программирование, снимают кино и даже проводят научные опыты. Книжные фонды пополняются актуальными наименованиями, в том числе об искусстве, урбанистике и технологиях. Читателям предоставляется открытый, централизованный и равный доступ к информационным ресурсам, например Национальной электронной библиотеке».

Вадим Дуда считает, что с помощью современных библиотек складывается культурный образ жизни людей и формируется общероссийский интеллектуальный капитал.

Управление культуры, спорта и молодежной политики Дальнегорска Модельная библиотека

В Октябрьском районе Волгоградской области новый облик получила библиотека с 70-летней историей. Рабочие капитально отремонтировали помещения, установили новую систему отопления. Книжный фонд пополнился более чем на 6500 экземпляров, а сотрудники библиотеки прошли специализированное обучение. Для удобства читателей выполнено зонирование, появились площадки для чтения, проведения мастер-классов, лекций. Новые формы работы с читателями внедрили и в клубные сообщества.

«Всегда с интересом посещаем мероприятия, организованные в нашей библиотеке. Здесь теперь все по-новому, есть все необходимое оборудование. Помещения библиотеки полностью отремонтированы в современном стиле, что просто замечательно», — рассказала ученица 9-го класса Октябрьской средней школы №1 Дарья Горбунова.

Дарья Драй ИА REGNUM Библиотека Алвара Аалто в Выборге

Большую популярность среди читателей получил проект «Гений места», стартовавший осенью 2021 года по правительственной инициативе «Придумано в России». Он сконцентрировал на 189 площадках модельных библиотечных пространств талантливую молодежь. Любой желающий от 14 до 35 лет может подать заявку, пройти конкурсный отбор и обучиться востребованной профессии по направлениям: бренд-менеджмент, SMM (маркетинг в социальных сетях), дизайн пользовательского интерфейса, копирайтинг. В процессе обучения участники получают необходимые навыки для создания проектов, направленных на развитие локальных брендов и продвижение идентичности своих регионов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Молодежь в библиотеке

Одним из участников проекта «Гений места» стала творческая мультмастерская «БабичСтудия», открывшаяся в библиотеке села Асяново Дюртюлинского района Башкортостана. На одном из последних обучающих занятий состоялся мастер-класс по работе с фоном для будущего мультфильма. Ребята познакомились с техникой рисования: узнали об основных цветах и их оттенках, научились правильно смешивать краски и верно их подбирать, рисовать фон, составлять композицию, а некоторые даже раскрыли в себе новые художественные способности — поработали над созданием деревенских пейзажей, делая акцент на красоте родной природы. В результате получились красочные, колоритные детали к будущему мультфильму.

«В нашей мультлаборатории персонаж можно оживить, подарить ему голос, создать мир, в котором герой будет жить. Создание мультфильма — это настоящее волшебство. Когда видишь первый показ, испытываешь восторг и радость от того, что стал участником этого чуда», — поделился ученик 6-го класса Асяновской средней школы Динияр Ситдиков.

В 2023 году к проекту «Гений места» присоединится еще 101 модельная библиотека, в результате чего в 74 субъектах РФ будут функционировать 290 точек концентрации талантов. Расширилась и география проекта — точки концентрации талантов в этом году будут открыты в Приморском и Камчатском краях, Сахалинской области и городе федерального значения Севастополе.

«Мы рады видеть появление столь же уникальных библиотек по всей стране. Не сомневаемся, что впереди нас ждет еще немало замечательных открытий», — прокомментировала директор Департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки Тамара Ананова.

Как сообщало ИА Регнум, с каждым годом творчество и искусство для людей становятся доступнее благодаря нацпроекту «Культура». Гастроли автоклубов, модельные библиотеки, виртуальные выставки и концерты — лишь небольшая часть новых возможностей. Развитие в рамках нацпроекта сети модельных библиотек приведет к росту интеллектуального и культурного развития населения как в городских, так и в сельских поселениях.