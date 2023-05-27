В обновлённых библиотеках России почти на треть выросла посещаемость
Москва, 27 мая, 2023, 09:01 — ИА Регнум. К Общероссийскому дню библиотек, отмечаемому сегодня, 27 мая, библиотечная отрасль подошла с видимыми изменениями. По итогам работы в 2022 году — всего за год после переоснащения по модельному стандарту — более 300 библиотечных учреждений превратились в современные, технологичные центры и на 28% увеличили посещаемость.
В этот день почти 300 лет назад в России открылась первая государственная общедоступная библиотека. Сейчас возможность получить читательский билет и взять книгу есть у каждого жителя страны. Благодаря национальному проекту «Культура» в России уже действует 851 модельная библиотека, а в 2024 году их будет не меньше тысячи.
«Читателям нравится посещать библиотеки, которые выглядят современно и предлагают разнообразные возможности для чтения, общения и обучения. О высоком спросе на них говорит рост количества посещений учреждений, обновленных в рамках проекта, — в 2022 году на 28% по сравнению с годом до модернизации. Уверены, что благодаря национальному проекту «Культура» эту тенденцию удастся сохранить», — сообщила ИА Регнум директор Департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки Тамара Ананова.
Современная российская библиотека перестала быть местом, где можно только взять для прочтения книгу. Библиотечные работники проводят для читателей различные мероприятия и мастер-классы.
«Мы видим большой интерес к различным проектам обновленных библиотек. В 2022 году в тех учреждениях, которые были модернизированы в 2019–2020 годах, количество мероприятий выросло на 41,7% по сравнению с годом до модернизации», — подчеркнула Тамара Ананова. Она также отметила, что, несмотря на единый модельный стандарт библиотек, удается подчеркнуть отличия учреждений, выделить их региональные и тематические особенности.
Так, в одной из библиотек Орловской области в дизайне помещений и концепции отразили историю развития трамвайных сетей города Орска. В городе Лагань в Калмыкии новую модельную библиотеку посвятили морю — стены и мебель в ней окрашены в нежно-голубые тона, а на шкафах и стойках развешаны корабельные штурвалы и якоря.
Национальный проект «Культура» дал мощный импульс развитию библиотечной сферы по всей стране, заявил ИА Регнум генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. По его словам, одна из главных сегодняшних задач — повысить доступность культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших селах: «В муниципальных библиотеках появляется современное компьютерное оборудование, на котором школьники и студенты осваивают программирование, снимают кино и даже проводят научные опыты. Книжные фонды пополняются актуальными наименованиями, в том числе об искусстве, урбанистике и технологиях. Читателям предоставляется открытый, централизованный и равный доступ к информационным ресурсам, например Национальной электронной библиотеке».
Вадим Дуда считает, что с помощью современных библиотек складывается культурный образ жизни людей и формируется общероссийский интеллектуальный капитал.
В Октябрьском районе Волгоградской области новый облик получила библиотека с 70-летней историей. Рабочие капитально отремонтировали помещения, установили новую систему отопления. Книжный фонд пополнился более чем на 6500 экземпляров, а сотрудники библиотеки прошли специализированное обучение. Для удобства читателей выполнено зонирование, появились площадки для чтения, проведения мастер-классов, лекций. Новые формы работы с читателями внедрили и в клубные сообщества.
«Всегда с интересом посещаем мероприятия, организованные в нашей библиотеке. Здесь теперь все по-новому, есть все необходимое оборудование. Помещения библиотеки полностью отремонтированы в современном стиле, что просто замечательно», — рассказала ученица 9-го класса Октябрьской средней школы №1 Дарья Горбунова.
Большую популярность среди читателей получил проект «Гений места», стартовавший осенью 2021 года по правительственной инициативе «Придумано в России». Он сконцентрировал на 189 площадках модельных библиотечных пространств талантливую молодежь. Любой желающий от 14 до 35 лет может подать заявку, пройти конкурсный отбор и обучиться востребованной профессии по направлениям: бренд-менеджмент, SMM (маркетинг в социальных сетях), дизайн пользовательского интерфейса, копирайтинг. В процессе обучения участники получают необходимые навыки для создания проектов, направленных на развитие локальных брендов и продвижение идентичности своих регионов.
Одним из участников проекта «Гений места» стала творческая мультмастерская «БабичСтудия», открывшаяся в библиотеке села Асяново Дюртюлинского района Башкортостана. На одном из последних обучающих занятий состоялся мастер-класс по работе с фоном для будущего мультфильма. Ребята познакомились с техникой рисования: узнали об основных цветах и их оттенках, научились правильно смешивать краски и верно их подбирать, рисовать фон, составлять композицию, а некоторые даже раскрыли в себе новые художественные способности — поработали над созданием деревенских пейзажей, делая акцент на красоте родной природы. В результате получились красочные, колоритные детали к будущему мультфильму.
«В нашей мультлаборатории персонаж можно оживить, подарить ему голос, создать мир, в котором герой будет жить. Создание мультфильма — это настоящее волшебство. Когда видишь первый показ, испытываешь восторг и радость от того, что стал участником этого чуда», — поделился ученик 6-го класса Асяновской средней школы Динияр Ситдиков.
В 2023 году к проекту «Гений места» присоединится еще 101 модельная библиотека, в результате чего в 74 субъектах РФ будут функционировать 290 точек концентрации талантов. Расширилась и география проекта — точки концентрации талантов в этом году будут открыты в Приморском и Камчатском краях, Сахалинской области и городе федерального значения Севастополе.
«Мы рады видеть появление столь же уникальных библиотек по всей стране. Не сомневаемся, что впереди нас ждет еще немало замечательных открытий», — прокомментировала директор Департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки Тамара Ананова.
Как сообщало ИА Регнум, с каждым годом творчество и искусство для людей становятся доступнее благодаря нацпроекту «Культура». Гастроли автоклубов, модельные библиотеки, виртуальные выставки и концерты — лишь небольшая часть новых возможностей. Развитие в рамках нацпроекта сети модельных библиотек приведет к росту интеллектуального и культурного развития населения как в городских, так и в сельских поселениях.