Брянск, 25 мая, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли село Курковичи в Брянской области, сообщил 25 мая глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС Последствия обстрелов ВСУ. Архивное фото

«Сегодня (25 мая) утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа», — написал Богомаз.

Он уточнил, что в результате никто не пострадал, повреждены два домовладения и хозяйственные постройки. На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая военные ВСУ обстреляли село Курковичи, в результате загорелись два дома, никто не пострадал. 22 мая ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу село Соловьёвка в Брянской области.